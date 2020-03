Coronavirus, Flash Mob musicale dai balconi in tutta Italia: l'Inno di Mameli con pentole e tamburelli

di Silvia Natella

in tutta Italia rigorosamente dai balconi durante l'emergenzaProprio mentre la trasmetteva il suo ultimo bollettino con i dati sui nuovi contagi e sulle vittime , in molte città d'Italia alcune persone si sono affacciate alla finestra per intonaree suonare gli strumenti musicali di cui disponevano, perfino pentole e padelle. Un'occasione per sentirsi distanti ma uniti rispettando la regola di restare a casa.L'annuncio delha fatto il giro dei social e il passaparola è cominciato ieri sera. Molte sono le iniziative per dare forza al Paese e a tutti i cittadini. L'Italia vuole ripartire dai balconi con applausi al personale medico e sanitario e lenzuola appese che riportano la scritta "Andrà tutto bene" e un arcobaleno.L'appuntamento era alle 18 e in buona parte dei quartieri delle città c'era almeno qualcuno che cantava e suonava il tamburello. «Un gesto semplice per unire le nostre mani», si legge nella descrizione del flash mob.E ancora: «Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani. Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno».L'invito era a ''rompere il silenzio'' e partecipare, anche con video da caricare sulla pagina dedicata all'evento che si chiama appunto 'Flashmob Sonoro!'.Da Nord a Sud, tutti rigorosamente rinchiusi in casa, ma comunque insieme. E con la musica come terapia contro la paura del Covid-19. Quella dell'inno di Mameli prima di tutti. Poi il suono delle cornamuse a Torino, la 'Napul'è' di Pino Daniele nel capoluogo partenopeo, la 'Roma Capoccia' di Antonello Venditti nella capitale e le strofe in sardo con la fisarmonica a Cagliari. E c'è chi sceglie 'Volare' di Domenico Modugno.