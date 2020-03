Coronavirus, nascono le "bimbe di Conte". I meme sul premier in versione latin lover fanno impazzire il web

di Emiliana Costa

Perché fare cose serie quando puoi fare le fancam di Giuseppe Conte ? pic.twitter.com/5ayHMGeZ2x — Leo 🤫 (@Leo_iania) March 12, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 10:35

. In tempi di coronavirus, ci pensano i social a strappare un sorriso ai follower. A due giorni, dallo storico decreto "State a casa" - con il qualeha annunciato misure ancora più stringenti per contenere i contagi - su Twitter, Facebook e Instagram fioccano meme del presidente del consiglio in versione latin lover.Nelle bizzarre vignette, Giuseppe Conte appare contornato da cuoricini, con tanto di «frasi seducenti» al seguito. «Andrà tutto bene, supereremo tutto questo insieme». E ancora:». Non è tutto. Sul web, circolano anche "fancam", video divertenti dedicati al presidente.Su Instagram, la paginasupera i 145mila follower. Tra le "bimbe" celebri anche. Il premier diventa un vero e proprio teen-idol.In un momento in cui di una risata c'è davvero bisogno.