Il Coronavirus non ferma la Festa della Donna: centinaia di persone nel locale con i neomelodici

Ilnon ferma la movida. Purtroppo sarebbero in molti a violare leAd, come riporta il sito Casertak'estè, centinaia di persone si sono riunite per festeggiarein un locale. Lasi sarebbe svolta tranquillamente in barba ai divieti e alle disposizioni atte a contrastare la diffusione del contagio. Sono stati i cittadini a segnalare le iniziative di alcune attività e gli agenti della polizia sono intervenuti effettuando dei controlli.Ilin questione sarebbe stato chiuso per aver violato il decreto ministeriale e l'ordinanza dellaAll'interno, era in corso un evento organizzato per l'8 marzo con centinaia di persone e alcuni cantanti neomelodici. Il proprietario è stato sanzionato come prevede la legge. In queste ore sono varie le segnalazioni.Venerdì sera, a Lavino di Mezzo, nel Bolognese, i carabinieri hanno denunciato per inosservanza di un provvedimento dell'autorità il titolare 39enne di un bar-ristorante. I Carabinieri della stazione di Anzola Emilia hanno scoperto che c'era stata la festa a tema latinoamericano dalla paginadel locale, dove sono stati pubblicati foto e video dell'evento, ampiamente pubblicizzato sulla stessa pagina.