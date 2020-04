Coronavirus, 420 morti e 3.021 casi in più. Scende ancora il numero di malati e ricoverati MAPPA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 18:09

Sale di altreper conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 464 . È quanto ha diramato dal capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nelgiornaliero di oggi venerdì 24 aprile.di Covid-19 in Italia che sono. Cresce invece il numero di casi accertati giornalieri,, ma allo stesso tempo prosegue la flessione delle persone in terapia intensiva, 94 in meno, e dei ricoverati con sintomi, 803 in meno. Sempre corposo il numero di dimessi o guariti che oggi 2922.Quasi identico a 24 ore fa l'incremento di casi registrati in Lombardia , 1.091 in più, e il calo dei pazienti in, 34 contro i 27 di ieri. e dei, 401 in meno. Sono 166 invece i morti in un giorno con il totale che ha superato quota 13mila. I guariti (o dimessi) oggi sono 430.Nuovo aumento di casi accertati in, 682 in più contro i 401 di ieri, la regione più in sofferenza di questa fase di emergenza. Sono 69 i morti in un giorno.accertati in Italia dall'inizio dell'emergenzarispetto a ieri), di cuinelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 106.848, un calo diunità.effettuati fino ad oggi sono 1.642.356, nell'ultimo giorno 62.447 (Ieri erano 66.658). Ufficializzato anche il numero di persone realmente sottoposto al test che sono 1.147.850. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia (-34)., 803 in meno rispetto a ieri, e 82.286 (+576) sono quelli in isolamento domiciliare.