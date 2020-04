Coronavirus in Lombardia, 166 morti nelle ultime 24 ore. a Milano aumentano i contagi

Coronavirus, nel Lazio 78 nuovi positivi. A Roma 40 casi e tre morti

Sono nuovamente aumentati i contagi nella città metropolitana di Milano dove si registrano in totale 17.689 positivi con un aumento di 412 nuovi casi, di cui 246 nella sola Milano città. Ieri c'erano stati 277 nuovi casi in provincia e 105 nel capoluogo lombardo. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia.1.091 in più, e il calo dei pazienti in terapia intensiva, 34 contro i 27 di ieri. e dei ricoverati con sintomi, 401 in meno. Sono 166​ invece i morti in un giorno con il totale che ha superato quota 13mila. I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono stati 430.