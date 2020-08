Coronavirus in Italia, 320 casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. Tamponi in calo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 17:54

Sono 320 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 479 di domenica, mentre i decessi sono 4. Ancora alti i i casi nel Lazio, +51, dato che per il secondo giorno consecutivo è superiore a quello della Lombardia (+43) e dell'Emilia-Romagna (+41). In Lombardia tre province (Cremona, Lecco e Sondrio) fanno registrare zero contagi.totali di coronavirus inSono 182 i dimessi e guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore portando il totale a 203.968.sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore. Su anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri). Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134). I dimessi ed i guariti sono saliti a 203.968 (+182).