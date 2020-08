Coronavirus, in Lombardia 43 nuovi casi e nessun decesso. A Como 9 ragazzi positivi dopo vacanza in Croazia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 17:46

Nessun morto e 43 nuovi casi di Coronavirus. Sono i numeri della Regione Lombardia riferiti alle ultime 24 ore. I guariti/dimessi salgono a 75.248 (+85). I pazienti ricoverati sono 147, lo stesso numero di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 14 (+1). Sono stati eseguiti altri 4.174 tamponi, per un totale di 1.417.928.Milano: 10 (di cui 3 a Milano città); Bergamo: 6; Brescia: 4; Como: 10; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 1; Mantova: 1; Monza e Brianza: 3; Pavia: 1; Sondrio: 0; Varese: 6.Dei 10 nuovi casi di contagi da Coronavirus registrati in provincia di Como, «9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia». Lo comunica la Regione Lombardia in relazione ai dati diffusi oggi. Con 10 casi, infatti, la provincia di Como oggi registra un numero di nuovi contagi uguale a quella di Milano.