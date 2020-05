A 19 anni uccide il padre con 20 coltellate davanti a madre e fratello

Uno studente di 19 anni, incensurato, ha accoltellato e ucciso il padre di 52 anni a, nel, al culmine di un litigio in casa durante la quarantena da coronavirus . È accaduto nella tarda serata di ieri nella loro abitazione di via De Amicis. In casa erano presenti anche la moglie e l'altro figlio maggiorenne della vittima. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri, che indagano per verificare il movente dell'e l'eventuale coinvolgimento degli altri famigliari.