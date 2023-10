Il "coach di seduzione" evadeva il fisco: «Manuali a 250 euro, 1.650 per il weekend». Come nel film "Hitch"

di Redazione web

Un coach di seduzione evade oltre 370 mila euro in cinque anni. Nella sua professione, «istruttore di seduzione», – probabilmente ispirato a qualche commedia romantica o libro rosa – era riuscito anche a ottenere successo. Lui è un uomo di mezza età, residente in Trentino, e finito nei guai per aver omesso di dichiarare i propri redditi al fisco.

Coach di seduzione evade il fisco per 5 anni

Individuato dalla guardia di finanza nell'ambito delle operazioni di monitoraggio e contrasto all'evasione fiscale, nell'arco di cinque anni l'uomo avrebbe percepito compensi non dichiarati superiori ai 370 mila euro dalla professione di consulente per cuori solitari. L'attività di guida all'anima gemella è iniziata, secondo quanto ricostruito, nel 2017, attraverso una campagna di promozione mirata sulle principali piattaforme social. In cinque anni, l'uomo è riuscito a creare un fitto giro d'affari in tutta Italia, attraverso consulenze specifiche, corsi per rafforzare la propria autostima, manuali di approfondimento e fine settimana tematici per single.

I clienti del coach di seduzione

I suoi clienti, circa una cinquantina di persone, erano esclusivamente uomini adulti, che si rivolgevano a lui per migliorare le proprie capacità seduttive. Il successo dell'attività di consulenza, oltre alla pubblicità sui social network, era affidato al passaparola. Proprio come nella pellicola del 2005 «Hitch», interpretata da Will Smith, il consulente offriva una vasta gamma di prestazioni, misurate sulle necessità del single

Il listino prezzi

Il manuale di seduzione veniva proposto a 250 euro.

L'operazione dei finanzieri

Dopo aver individuato l'uomo, anche grazie agli annunci pubblicitari sul web e ai post di promozione presenti sui social, i finanzieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo, assieme ai programmi dei corsi attivati e alle schede di ogni singolo partecipante, anche la documentazione bancaria riguardante i pagamenti ricevuti, in totale violazione della normativa tributaria. L'uomo dovrà ora rispondere dei compensi non dichiarati.

