Sconti Fisco, occhiali nuovi, mascherine e tamponi: le regole e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

La spesa per gli occhiali nuovi, se si è utilizzato il Bonus Vista può essere detratta solo per la parte eccedente a questo contributo. Le mascherine possono essere inserite tra gli sconti fiscali solo se sono dispositivi medici ed hanno l'apposito marchio europeo. I tamponi fatti in farmacia valgono come detrazione anche se pagati in contanti, gli altri invece devono poter essere tracciabili e quindi vanno pagati con una carta.



L'Agenzia delle Entrate aggiorna le 'istruzioni per i naviganti' e sulla webzine, FiscoOggi ricorda le ultime novità in materia di salute e fisco che si possono trovare nella guida «Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie» aggiornata e pubblicata nella sezione «l'Agenzia informa» sul proprio sito.

