Unterribile avvenuto un anno e mezzo fa, e di cui dovranno rispondere in tribunale due ragazzini, all'epoca minorenni: un neo 18enne, a maggio del 2017, durante la festa per il suo compleanno fu legato e costretto a subire undi lassativo da alcuni 'amici'. L'episodio è avvenuto a Faenza, nel ravennate.A breve per i due ragazzi ci sarà il processo e la contestazione dei pm minorili di Bologna è violenza sessuale di gruppo aggravata. Dopo aver subito il clistere il 18enne fu costretto ad usarecosparsa di peperoncino. Il giovane ha avuto successivamente bisogno delle cure di un psicologo. I due responsabili, dopo un incontro col preside, furono spinti a cambiare classe.La, come racconta il Resto del Carlino, quando riuscì a liberarsi si sentì male e presentò denuncia contro i coetanei. Per un terzo giovane, maggiorenne, che prese le distanze dal piano degli altri due, la Procura di Ravenna prima derubricò l'accusa in violenza privata e poi chiese e ottenne l'archiviazione.