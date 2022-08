Stramazza al suolo mentre affronta il cavalcavia in bici, trovato morto sull'asfalto

Malore ha colpito Cleto Dal Poz, un ciclista questa mattina, 30 agosto, mentre in sella alla sua bici si trovava sopra il cavalcavia che sovrasta l'autostrada a Mignagola (Treviso). L'uomo, un 81enne, era uscito in bicicletta poco prima delle 9 in via Grande. Quando sul cavalcavia si è improvvisamente accasciato a terra. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno soccorso per primi.

Immediata quindi la chiamata al 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'anziano. I familiari, informati della tragica notizia, sono accorsi sul posto, dove è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale intercomunale Postumia Romana. Importanti le ripercussioni sul traffico. Nel 2017, Cleto aveva perso la moglie Olga Conte a 76 anni.

