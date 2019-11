La mamma fa avere sue notizie dopo aver visto il disegno della figlia in tv: «Torna a casa»

Venerdì 8 Novembre 2019, 14:21

non ha resistitoe dopo aver visto il suoin tv ha dato notizie di sé. La donna, mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l’8 ottobre scorso, ha dato per la prima volte sue notizie alla redazione di "Chi l'ha visto" che da settimane parla del suo caso. Gli autori hanno parlato di una mail che avrebbero ricevuto che sarebbe stata scritta proprio da Claudia.La donna sta bene, ha contattato il suo avvocato a cui avrebbe detto che non ha intenzione di tornare a breve, come riporta il legale: «Il contenuto della mail mi fa capire che è autentico, ma ripeto che non intende ritornare». La 35enne è imputata in un processo dal Tribunale di Termini Imerese dopo essere stata denunciata dal marito per sottrazione di minore e abbandono del tetto coniugale, dopo la sua prima fuga risalente al 2016 quando aveva portato con lei uno dei figli minorenni.La donna un mese fa aveva chiamato proprio il marito dicendo di essere andata a comprargli una torta per il suo compleanno, poi è scomparsa. Da allora si sono perse le sue tracce: l'auto è stata trovata nel parcheggio dell'aeroporto di Palermo, ma non si hanno sue notizie. L'appello della figlia ha però spinto la donna a far sapere ai suoi cari che sta bene, ma per ora ha detto che non vuole commettere l'errore fatto 3 anni fa.