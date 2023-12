Ciro Grillo, minacce social all'avvocata dopo le domande choc alla vittima: «Ho solo fatto il mio lavoro»

di Redazione web

Minacce social all'avvocata Antonella Cuccureddu dopo le polemiche sulle domande alla principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo. Lo ha riferito ai cronisti la stessa legale del pool di difesa al termine di due giorni di deposizione della giovane a Tempio Pausania. «Il presidente e pubblico ministero mi hanno pubblicamente manifestato la loro più piena e totale solidarietà invitandomi a denunciare le minacce che sto ricevendo in queste ore sui profili social».

Cuccureddu è legale di fiducia di Francesco Corsiglia, uno dei quattro ragazzi imputati per il presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. «È stata una udienza serena e tranquilla, come anche quella di ieri - prosegue l'avvocata - Si è continuato a seguire i singoli segmenti del fatto esattamente come si deve are in n processo penale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 17:09

