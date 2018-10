Branco di cinghiali sfiora le macchine sulla superstrada

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FABRIANO - «Ne ho contati almeno dieci. Stavano grufolando sulla rotatoria, allo svincolo Fabriano Est, in prossimità della SS 76. Stavo andando in direzione Rocchetta quando ho notato il branco a pochi metri dalla carreggiata». Così una automobilista fabrianese, racconta quanto visto sabato sera, alle ore 20, poco dopo via Casoli, in prossimità dell’uscita dalla strada statale i cui lavori di raddoppio non riescono a vedere la parola fine. «Che vinca la natura: cinghiali a due passi dalla città» lo slogan della donna pubblicato su Facebook per sottolineare la non pericolosità di questi grossi animali selvatici «che stavano cercando cibo, paciosi e menefreghisti delle barriere umane».