Stroncata da malore dopo l'influenza: morta una ragazza di 25 anni, si sarebbe laureata tra pochi giorni

di Nikita Moro

Vita spezzata nel Ragusano, precisamente a Chiaramonte Gulfi, dove una giovane donna di 25 anni è morta questa mattina, 2 gennaio, a seguito di un arresto cardiaco. La ragazza era una studentessa universitaria prossima alla laurea, nota agli abitanti del piccolo paese. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità siciliana, 8.000 abitanti.

Le dinamiche

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la ragazza avrebbe accusato il malore mentre era nella sua abitazione con i genitori. Inutile il tentativo di rianimarla da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane L.R. nei giorni scorsi aveva avuto la febbre alta per uno stato influenzale e stamattina l'improvviso arresto cardiaco. La comunità di Chiaromonte si stringe al dolore della famiglia per la perdita improvvisa e prematura della ragazza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 20:20

