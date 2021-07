Chiara Gualzetti uccisa a 16 anni, la mamma: «L'ho vista andare via con il ragazzo, lui mi ha detto che si era vista con uno sconosciuto»

La mamma di Chiara Gualzetti ha raccontato di aver visto la figlia uscire con il ragazzo che l'ha uccisa la notte dell'omicidio e ha spiegato che proprio lui le aveva raccontato una bugia sulla ragazza. Giusi Fortunato, intervistata da Il Corriere della Sera, ha raccontato di averli visti andare via insieme, Chiara e il 16enne che l'ha uccisa, confermando le immagini del video che li riprende poco prima del delitto.

Chiara Gualzetti uccisa a 16 anni, le telecamere riprendono gli ultimi istanti di vita: dalle effusioni all'omicidio

La 56enne aggiunge: «Gli ho chiesto dov'era mia figlia e lui ha detto che era con un ragazzo conosciuto su Internet, mi ha mentito». Subito dopo la scomparsa della figlia la donna ha infatti contattato il 16enne, sapendo appunto che avevano passato la serata insieme, ma lui le ha detto una bugia, fingendo di non sapere nulla: «Sentivo che quelle che mi stava raccontando erano bugie».

Giusi ha raccontato di aver pensato subito al peggio. Chiara era infatti una ragazza molto precisa, puntuale, il fatto che fosse sparità così nel nulla improvvisamente le ha fatto immediatamente pensare al peggio: «Sapeva che ero ansiosa e per questo sapeva di dovermi sempre avvisare quando si spostava o tardava, mentre quella mattina quando ho visto che il cellulare era spento e che i miei messaggi non le arrivavano, ho capito che qualcosa era successo». La mattina stessa ha allertato le autorità e ha cercato la figlia nel parco dove poi è stata trovata. Ha chiamato la mamma del suo amico che le ha detto che non sapeva nulla, poi la notizia choc.

«Credo nella giustizia e la voglio per Chiara. Lei a me non ha mai detto niente su eventuali stranezze di lui, sennò non le avrei mai permesso di vederlo. Noi ci siamo affidati all’avvocato Giovanni Annunziata e, come dice lui, ci aspettiamo in una condanna giusta», ha concluso la donna.

