Caterina quasi uccisa di botte dall'ex, il dramma della mamma 43enne: «Presto uscirà di galera, ho paura che venga a cercarmi»

Vivere con la paura di morire, minacciata dalla persona che per anni ha amato. Caterina Stellato, 43 anni, ha visto la morte in faccia quando l'ex, nel 2020, l'ha picchiata fino quasi a ucciderla. Lei, disperata, l'aveva denunciato ed è scappata, lasciando anche i tre figli che aveva avuto con lui. Adesso Antimo Carrera è detenuto, ma «presto uscirà di galera e ho paura di morire», ha raccontato la mamma al Corriere.

La violenza e la fuga

Caterina ha raccontato il giorno della violenza, nel 2020: «Mi aveva picchiato fino alle sei del mattino. Io mi sono alzata, gli ho portato il caffè a letto, ho finto che fosse un giorno come un altro, mi sono vestita per andare al lavoro, ho dato un bacio ai bambini e sono uscita da quella casa per non tornare mai più».

Per salvarsi la vita, era arrivata a lasciare i figli a casa: «Lasciare lì i piccoli è stato come strapparmi il cuore, ma per salvare loro dovevo prima salvarmi io, e lui a loro non aveva mai fatto del male», ha detto.

