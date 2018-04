Bimbo morto di morbillo. Burioni: «L'ha contagiato la madre che non era vaccinata»

Cartellone vicino ospedale infantile a Torino su spazio del Comune @antonio_saitta. Assessore per cortesia provvedi! pic.twitter.com/Ud3XLAfzMA — Roberta Siliquini (@RSiliquini) 7 aprile 2018

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gigantescoapparso di fronte all'ospedaleha richiamato l'attenzione sul dibattito delle. Da mesi si discute se sia corretto, sano, etico, giusto o meno vaccinare i propri figli oppure no. Da un lato i medici e la scienza che sostengono l'importanza della vaccinazione, dall'altro gruppi di persone e movimenti che affermano che addirittura possa fare male alla salute.«Vaccinarsi è un’azione volontaria non esente da rischi - raccomanda il Comilva, Comitato per la libertà di scelta sulle vaccinazioni -. Informati prima di vaccinare tuo figlio». La chiara presa di posizione, proprio di fronte all'ospedale però, fanno notare da Twitter si trovi in uno spazio pubblicitario del Comune ed è stato mosso l'invito all'amministrazione a rimuoverla per il messaggio sbagliato che può veicolare.Nuovamente i medici hanno ribadito l'importanza alla vaccinazione, unico modo per evitare l'insorgere di alcune patologie che in alcuni casi possono rivelarsi anche letali per i bambini.