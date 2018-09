Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando un sogno si realizza ed ha il sapore della gioia nella sua infinita purezza colorandosi d’infinito amore, riesce a mettere da parte anche i ricordi brutti, quelli capaci di segnare l’esistenza per sempre. Quando un sogno si realizza, un essere umano può tornare a vivere e regalare sorrisi e felicità. A tutti.È il caso della nuova scuola di danza e teatro “Carlotta Martella” in memoria della bella e giovane ventenne ballerina leccese, che il 5 luglio del 2017, sulla provinciale Trepuzzi Surbo in compagnia del suo fidanzato, perse la vita a seguito di un terribile incidente stradale. Da quel momento, pur nella sofferenza, Andrea Celeste, primogenita e ballerina come l’amata sorella, ha cullato dentro di sé un sogno grande quando il cielo: aprire una scuola di danza da dedicare a Carlotta, per onorare la sua passione.«Mia sorella voleva aprire una scuola di danza. Lo diceva ed i suoi occhioni si accendevano, era il sogno della sua vita incagliatasi purtroppo per sempre nel fiore della giovinezza tra le lamiere contorte. Non è stato semplice, anzi tutt’altro, ma oggi credetemi, sono felice ed orgogliosa - racconta Andrea -. Sono riuscita con l’aiuto della mia famiglia e dei miei affetti più cari a portare a termine il nostro obiettivo. Ci siamo sorella mia, ancora più legate ed unite, una accanto all’altra come in un emozionante passo a due».La storia di Andrea Celeste e Carlotta Angelica Martella, è davvero unica e sembra uscir fuori dalla trama di un film o dai capitoli di un libro di valori e sentimenti. Ballerine fin da piccole con un’infinita passione per la danza, le due sorelle non perdono occasione di coltivare la loro arte. Sempre insieme, sempre una accanto all’altra. È come se la danza fosse la loro stessa anima, come se quest’arte facesse parte di loro. Più della lontananza Andrea e Carlotta, non potrebbero immaginare mai un futuro senza scarpette, ore di lezioni senza sosta e tutù luccicanti. Senza l’adrenalina di salire sul palco ed esibirsi di fronte alla gente. La danza per loro era, è e sarà “fonte pura, ossigeno”.Dopo la tragica scomparsa di Carlotta, Andrea ha vissuto sospesa tra il dolore insopportabile per la morte della sorella ed il sogno di realizzare il loro obiettivo: «Aprire la scuola a Surbo, paese che ci ha visto crescere e diventare grandi».Da giorni, dopo la doverosa programmazione dell’attività, come si addice ad un’attività importante, nella scuola di danza e teatro “Carlotta Martella” sono in corso i lavori. La sede si trova su via Lecce, è qui che si terranno i corsi di danza classica, moderna, contemporanea ed hip hop, gioco-danza per bambini e balli di gruppo per adulti. I maestri saranno Andrea Celeste Martella, Emiliana Mariano ed Alessio Perrone, oltre a tante collaborazioni con maestri di fama internazionale ospiti di workshop e stage.«Tutto quello che avverrà nella scuola dedicata a Carlotta, sarà fatto per celebrare l’amore; l’amore per la danza e per la vita. Il desiderio più grande - conclude Andrea - è quello di mantenere vivo il suo ricordo e far conoscere alle nuove generazioni Carlotta come persona e come ballerina. Grazie alla nostra maestra di danza Emiliana Mariano che per prima ha dedicato la scuola che ci ha visto crescere a Carlotta. A oggi oltre alla sede di San Cesario, inizia l’era della nuova sede a Surbo. Grazie a lei che ci è vicina da sempre ed tutti coro che ci hanno supportato».