Paura all'Eurospin: rapina nell'ora di punta

Rapina intorno alle 12 di oggi al supermercato Eurospin di Guagnano, sulla via per Campi.Due individui a volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare quanto presente nei registratori di cassa, poi sono fuggiti via a tutto gas a bordo di uno scooter. Sul posto i carabinieri della stazione locale per i rilievi. Ancora in corso di quantificazione il bottino.