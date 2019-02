Carla si toglie la vita nella sua merceria: addio alla commerciante gentile

Si è tolta la vita in negozio a Senigallia, nella sua bottega che amava e che da poco aveva festeggiato il traguardo dei trent’anni. Un gesto inspiegabile per la famiglia quello di Carla Zingaretti, 55enne titolare della merceria Cugi Cugi in via Pisacane, nel pieno centro storico. Lunedì pomeriggio era andata al lavoro come sempre. Nulla in lei aveva fatto temere al marito e al figlio che qualcosa non andasse. L’attendevano a cena. In un primo momento non hanno dato peso al ritardo. Poi però è cresciuta la preoccupazione e quindi c'è stata la tragica scoperta. Ultimo aggiornamento: 22:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA