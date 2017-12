Fuochi d'artificio: le regole da seguire per non farsi male

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

UDINE - Capodanno senza? No, ma bisogna fare attenzione per non farsi male e non finire in ospedale. Il decalogo delle regole da rispettare arriva dalla Questura di Udine ma vale per tutti. La massima attenzione è per i bambini.Non vanno fuochi d'artificio. Bisogna acquistare solo quelli consentiti e lasciare che ad accenderli sia un adulto, mamma o papà.Se un fuoco d'artificionon ritentare: lascialo dove sta e avvisare il genitore che deve seguire le istruzioni scritte sulla etichetta in caso di mancato funzionamento. Se le istruzioni non sono presenti o non sono leggibili, avvisare le forze di polizia.Usare i fuochi d'artificio, lontano dalle persone e da materiale infiammabilein un posto sicuro quando qualcuno usa i fuochi d'artificio. Non raccogliere i fuochi non esplosi che si trovano per la strada: sono pericolosissimi.L'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: ci si può, si può perdere l'uso delle dita, delle mani, della vista, e andare incontro anche apiù gravi.Non manipolare troppo i fuochi e non accorparli perchè rischiano di scoppiare in maniera anomala. In particolare non unire fontane, trottole, fumogeni, petardini, miccette e girelline. Quando si accendono questi fuochi poi bisogna allontanarsi subito.Pe bottigliette a strappo, pistole a strappo e snappers. Per candeline o stelline si possono usare anche in casa ma vanno tenute lontano dai vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti. Attenzione alle persone accanto: unapotrebbe colpire negli occhi o sulla pelle causando gravi ustioni.Gli acquisti devono essere fatti solo in rivendite; non è consentita la vendita ambulante di prodotti pirotecnici.Non è ammessa la vendita a minori di 14 anni e, comunque, la maggior parte dei prodotti in commercio possono essere acquistati solo da chi ha compiuto 18 anni, previa esibizione del documento di identità.