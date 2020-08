Muore a 39 anni sola in casa: il suo cane veglia il cadavere per giorni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da giorni nessuno aveva più notizie di lei. A dare l'allarme è stato, infine, il fratello. Ieri, mercoledì 13 agosto, i socorritori sono entrati nel suo appartamento al primo piano della palazzina al civico 36 di via Barbieri, a Vicenza , e qui hanno fatto la tragica scoperta: la donna, una, era stesa sul letto senza vita.Secondo le prime indagini la donna sarebbe morta per un malore almeno un paio di giorni prima del rinvenimento. A vegliarla per tutto quel tempo il suo. Sul corpo non sono state rinvenute ferite o lesioni, ma solo l'autopsia potrà stabilire l'esatta causa del decesso.