Dai campi Rom del napoletano in trasferta nella Capitale per rubare nelle ville: arrestate tre persone

Sgominata la banda di ladri che da un campo rom, nel napoletano, andava in trasferta fino nella capitale, per razziare lussuose abitazioni con l'utilizzo improprio di auto con sirena bitonale in dotazione alle forze dell'ordine. Il personale della Squadra Mobile di Caserta, con l'ausilio di personale della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha eseguito a Roma, il fermo di indiziato di delitto per furto aggravato in abitazione, commesso in Palestrina località Carchitti (Roma), a carico di K.L. 48 anni D.R. classe 21 anni, A.S. 32 anni.



I tre sono stati denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso, ricettazione di targhe di autovettura risultate compendio di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Invece denunciati a piede libero per ricettazione anche D.T. 32 anni e D.D. 26 anni, quest'ultimo poi tratto in arresto perché destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso in data lo scorso anno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 3 anni 7 mesi di reclusione.



Tutti e cinque i soggetti di origine rom lo scorso 13 settembre sono stati individuati dai poliziotti per aver commesso un furto a Palestrina (Roma). Rintracciata la loro autovettura segnalata da alcuni residenti gli agenti procedevano al controllo degli occupanti del veicolo, un'Audi bianca A/4, con successiva perquisizione dell'abitazione a loro in uso da qualche mese, sita in zona Borghesiana (Roma). Lunedì 16 Settembre 2019, 19:46

