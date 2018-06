Migrante 30enne trovato cadavere nel cassone di un camion greco

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA/TREVISO - Tragedia della disperazione: un migrante è stato trovato morto nel cassone di un camion. Questa mattina laha fermato in A4, poco prima del, un Tir condotto da un camionista greco di 58 anni. L'uomo si è detto estraneo alla vicenda: «Non sapeva che ci fosse un uomo nascosto sul mio camion» avrebbe dichiarato agli agenti.Dopo un controllo è stato trovato nella parte sottostante di un cassone (pare quello dove si mettono bagagli o attrezzi) il cadavere di un uomo. è stata chiamata per competenza la squadra mobile. accertamenti in corso. La vittima è un uomo fra i 30-35 anni senza documenti o altro. Si tratterebbe di un africano.Il conducente del Tir è stato portato in questura a Treviso per capire da dove arrivasse: era comunque diretto oltrefrontiera, verso Trieste. Le indagini sono affidate alla