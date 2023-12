Calendario hot a San Benedetto, tra paesaggi e ragazze in bikini: scoppia la polemica. «Il Comune è sessista»

di Redazione web

Polemiche a San Benedetto del Tronto. Sul calendario di «Miss Grand Prix 2024» sono raffigurati i paesaggi più belli della cittadina marchigiana e anche foto di ragazze. La presentazione è avvenuta in Comune da parte del consigliere Umberto Pasquali e dall’ideatore del progetto Claudio Marastoni, secondo quanto riporta Centro pagina

Il caos

La minoranza ha attaccato l’amministrazione. Il motivo? Ci sarebbe stato un contributo da 7mila euro stanziato proprio dall’ente per la realizzazione di un’iniziativa considerata, dalla stessa opposizione, sessista. Ma non è finita qui. Il calendario sarà diffuso dal periodico Vip in tutt’Italia, con una tiratura di 60mila copie. «Si tratta di una vetrina per la nostra città – ha spiegato il consigliere Pasquali -, che in questo modo potrà essere ulteriormente conosciuta in tutta la penisola».

La contestazione

L’idea, però, è stata aspramente criticata dall’opposizione.

La consigliera Luciana Barlocci ha così commentato: «Che un Comune, nel 2024, promuova un calendario con delle ragazze in costume in stile cartolina anni Settanta è quantomeno inopportuno – scrive la Barlocci -. Non è possibile tacere di fronte ad una iniziativa che, in qualsiasi altro contesto, potrebbe tranquillamente essere ignorata ma che diventa di interesse pubblico nel momento in cui di pubblico ci sono sia i soldi che l’ente che ‘benedice’ il tutto. Aggiungo il mio assoluto disgusto verso chi sta gestendo questa città come fosse lo scantinato di casa propria».



