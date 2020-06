Fase 3, da lunedì si torna a giocare a calcetto. Ok a cinema, musei e aree bimbi. Disco chiuse fino al 14 luglio. Le anticipazioni della bozza

Tornano le “partitelle”, il calcetto con gli amici, le sfide a beach volley. Ma anche la boxe per gli appassionati, il basket e tutti gli sport da contatto messi fuori gioco dal Covid-19 e dal lockdown. È una delle buone notizie contenute nella bozza di Dpcm che il premier Giuseppe Conte adotterà nelle prossime ore. «A decorrere dal 15 giugno 2020 - si legge nella bozza del Dpcm visionata dall'Adnkronos - è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili».



Riaprono le aree giochi per i bimbi e i centri estivi. «Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi», si legge poi nel Dpcm. Fino al 14 luglio niente discoteche, fiere e congressi.



Fino a 30 giugno resta stop viaggi extra Ue. «Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi» da quelli dell'Unione europea e dei Balcani «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Lo prevede la bozza del nuovo dpcm, ancora suscettibile di modifiche.



Stop discoteche fino al 14 luglio. «Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi». Lo prevede la bozza, in via di definizione del nuovo dpcm sulle aperture della fase 3. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 20:21

