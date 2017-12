"Questi uomini si fingono tecnici per svaligiarvi la casa": ma sono due attori di Mamma ho perso l'aereo

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La vera notizia è che, alle soglie del 2018, c'è ancora qualcuno che non ha mai visto, in vita sua, un grande classico come ''. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che c'è chi ha condiviso, convinto del pericolo, un post decisamente stravagante, in cui compare la foto degli attori«Questi due uomini si fingono tecnici che devono controllare i rubinetti della vostra casa per eventuali perdite e poi vi rubano tutto. Fate molta attenzione e non fateli entrare, uno dei due ha un dente d'oro», si legge in un post pubblicato un anno fa da un utente su Facebook. Tutti questi riferimenti, dal rubinetto al dente d'oro, vi suonano familiari? Ovviamente, se avete visto il film con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin, non potrebbe essere altrimenti.Le foto dei due attori, comprese quelle più recenti, negli ultimi tempi sono sempre più diffuse sui social, Facebook in primis. Cambia la zona di azione dei presunti ladri (le province di Roma, Napoli, Perugia e altri centri urbani) e anche la mansione che fingono di svolgere, ma per il resto molti utenti, che evidentemente non sanno che quelli sono gli attori che nel film cercavano di svaligiare la casa dei McCallister.In molti, infatti, hanno condiviso alcuni post commentando così: «Non so se è vero, ma nel dubbio...». La stessa assenza di spirito critico che ha portato alla proliferazione di bufale ben più gravi e diffamanti nei confronti di tanti personaggi famosi, specialmente politici.Va detto che, con tutta probabilità, il post è stato ideato da qualcuno allo scopo di 'trollare' e vedere in quanti potrebbero cascare in una bufala così grossolana. A pubblicare il post, infatti, ci sono anche diverse pagine satiriche.