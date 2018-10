Ambulanza bloccata dai dissuasori: il paziente cercato a piedi con Google maps

Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un’ambulanza del 118 nel pieno di un intervento di soccorso è rimasta bloccata a Mesagne, in via Geofilo, nella zona a traffico limitato da un dissuasore a scomparsa.Gli unici ad avere un telecomando che abbassa il pistone sono i residenti e la polizia locale. Il medico e l’infermiere sono scesi e muniti di Google map si sono messi a piedi alla ricerca della persona da salvare. L’hanno trovata e stabilizzata. Fortunatamente non era grave e stavolta il soccorso ha avuto salva la vita.