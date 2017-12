Botti, primo ferito a Napoli: 14enne investito dallo scoppio di un petardo

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mancano ancora diverse ore alla notte dima ac'è già stato un ragazzo ferito da un botto: è un 14enne del quartiere Bagnoli, che ha riportato ferite a una mano, a una coscia e ad un occhio.LEGGI ANCHE ----- > Fuochi d'artificio, a Napoli è corsa alla bomba "kim o coreano" Accompagnato dalla madre in ospedale, ha raccontato di essere stato investito dallo scoppio di un petardo lanciato da ignoti mentre usciva dalla stazione diGuarirà in 15 giorni.A poche ore dalla notte di San Silvestro, insomma, la guerra è aperta: da un lato le forze dell'ordine, che in questi giorni hanno intensificato le loro attività per sottrarre dal mercato clandestino quanto più materiale pericoloso, come dimostrano i sequestri degli ultimi giorni; dall'altro gli acquirenti, chi proprio non riesce a rinunciare al botto più fragoroso per celebrare l'arrivo del nuovo anno, mettendo finanche a rischio la propria e l'altrui incolumità.