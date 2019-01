Adescavanopresentandosi come talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare ad, con il miraggio di sfondare nel mondo dello spettacolo: le fotografavano e in alcuni casi abusavano di loro. Per questo, uno professionista e l'altro amatoriale,dai carabinieri di Fabriano in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Ancona su proposta della Procura della Repubblica.Si tratta di unresidente nella provincia di Ancona e di unresidente nella provincia di Macerata: gli arrestati sono attualmente ai domiciliari e in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Il ventaglio di reati comprende atti sessuali con minori, induzione alla, produzione di materiale pedopornografico, detenzione del medesimo materiale e anche, per uno dei due,ai danni di minore con l'aggravante di aver abusato della condizione di inferiorità psichica indotta dall'abuso di sostanze alcoliche.Un «mondo di mezzo» dicono gli investigatori che coinvolge molto ragazze minorenni. L'inchiesta è partita dalla segnalazione di una mamma di Fabriano insospettita dal comportamento della figlia e dalla sua improvvisa disponibilità di denaro. Grazie a pedinamenti e appostamenti, i militari del nucleo operativo radiomobile di Fabriano hanno raccolto gravi, univoci e concordanti indizi di responsabilità. Durante le perquisizioni domiciliari è stato rinvenuto e sequestrato materiale informatico che, analizzato da periti esperti, ha consentito di estrapolare migliaia di fotografie e anche filmati riconducibili a ragazzine giovanissime.I due, che di fatto operavano in maniera disgiunta e senza collegamento tra loro, avvicinavano le prede presentandosi quali talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare, successivamente, ad agenzie di modelle. I due fotografi le ricompensavano con ricariche telefoniche (fino a qualche centinaio di euro), pranzi offerti al ristorante o piccoli doni, solitamente biancheria intima. Per uno dei due c'è anche l'accusa anche di avere abusato di alcune minori dopo averle fatte ubriacare. Il gip ha valutato il quadro indiziario, la loro pericolosità, ma soprattutto il rischio di reiterazione del reato: i due hanno continuato nelle loro condotte anche dopo i sequestri.