Al culmine di una lite furibonda, ha staccato un pezzo di orecchio del compagno a morsi ed è stata arrestata. Ora, a carico di una ragazza di 22 anni - la vittima ha 35 anni in più - il gip di Bologna ha convalidato la misura cautelare e ha disposto il divieto di avvicinamentoalla vittima. E' successo lunedì scorso. Il pm Flavio Lazzarini aveva chiesto gli arresti domiciliari. La giovane non accettava la fine della relazione e per questo l'altra sera i due avevano litigato, una discussione culminata nell'aggressione. Il 56enne era stato portato in ospedale dove i medici gli avevano riattaccato un pezzo del padiglione auricolare destro. Lei, invece, era stata arrestata dalla Polizia per lesioni aggravate dalla crudeltà.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..