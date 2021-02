Maestra arrestata per maltrattamenti: sorpresa mentre dava uno schiaffo a un bimbo dell'asilo

E' stata sorpresa a schiaffeggiare un bambino in classe. Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è finita in manette per maltrattamenti. La donna è stata arrestata dai carabinieri proprio mentre maltrattava l'alunno, sorpresa in flagranza di reato.

Gli episodi analizzati dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, coordinati dalla procura, erano infatti diventati talmente preoccupanti che martedì pomeriggio i militari hanno deciso di intervenire d'urgenza nella scuola per bloccare la donna. L'arresto è quindi avvenuto in flagranza di reato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA