Maxi blitz a Roma e Napoli, agenti al lavoro a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli: caccia ad armi e droga

Blitz a Roma e Napoli a Tor Bella Monaca e nei Quartieri Spagnoli. Dalle prime luci dell'alba oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità «Alto Impatto». Le due vaste operazioni hanno l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Al setaccio vengono passati i quartieri di Tor Bella Monaca a Roma e Montecalvario, nei quartieri di spagnoli di Napoli. Sono in corso numerose perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

I blitz a Roma e Napoli

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma, a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, sono impiegati complessivamente 500 uomini.

Droga nelle fioriere

Droga è stata trovata nell'ascensore e nelle fioriere sul tetto di un palazzo in via dell'Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma, dove in è corso il blitz interforze ad Alto impatto, coordinato dalla prefettura di Roma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 11:28

