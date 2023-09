Caivano sotto assedio, 400 agenti dall'alba impegnati nell'operazione «Alto Impatto»: perquisizioni in corso

Caivano sotto assedio dall'alba: sono 400 gli impegnati nell'operazione «Alto Impatto»: perquisizioni in corso. È in corso, dalle prime luci del giorno, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe.

Si tratta di un controllo straordinario ad «Alto Impatto» che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine che stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

Caivano, oscurare i siti porno per i bambini. Don Patriciello cita Rocco Siffredi: «E' d'accordo anche lui»

Meloni a Caivano, la visita al Parco Verde dopo gli stupri: «Qui fallimento dello Stato. Il centro sportivo riaprirà e coinvolgeremo le Fiamme oro»