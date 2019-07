Bimbo di un anno ustionato a gamba e braccio al campeggio: trasportato con l'elisoccorso al Meyer

Un bimbo di un anno olandese, in vacanza con la famiglia in un camping della Mazzanta nella zona di Vada (Livorno), si è ustionato nella tarda serata a una gamba e al braccio sinistro. Secondo quanto riferito dal medico del 118 intervenuto sul posto il piccolo avrebbe riportato ustioni di secondo grado ed è stato quindi disposto il suo trasferimento con l'elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze. Il piccolo è stato preso in carico dai sanitari fiorentini. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Lunedì 22 Luglio 2019, 22:38

