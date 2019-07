Bimbo cade dalla finestra dell'agriturismo in vacanza: è gravissimo

Un bambino, in vacanza con la famiglia, nella zona di Umbertide (Perugia) è caduto ieri pomeriggio da una finestra della struttura ricettiva in cui alloggiava, un agriturismo Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dagli stessi genitori e da lì è stato trasportato oggi pomeriggio con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona, dove si trova un centro specializzato per la neurochirurgia infantile: il bambino verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad un consulto con un neurochirurgo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri forestali. Lunedì 22 Luglio 2019, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA