Bimbo di due mesi muore nella culla. «Ipotesi rigurgito o soffocamento causato dalle lenzuola».

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un neonato di appena due mesi, arrivato privo di vita ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Sul caso indagano i carabinieri della compagnia stabiese, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta.



La tragedia in un appartamento di Torre Annunziata

La tragedia - di cui ha riferito il quotidiano Metropolis - in un appartamento di Torre Annunziata, dove abitano i genitori del piccolo.

In ospedale, informati del fatto, sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia: a loro il compito di sentire i genitori del piccolo e capire l'accaduto. Non si scarta nessuna ipotesi per spiegare il decesso: un rigurgito, una eventuale mai accertata malformazione o un soffocamento causato dalle lenzuola poste nella culla; aspetti sui quali proverà a fare chiarezza l'esame autoptico.

