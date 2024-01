Bimba di 9 mesi ustionata dal tè bollente: è ricoverata in terapia intensiva

di Redazione web

Una bimba di 9 mesi appena è ricoverata in terapia intensiva dopo essere rimasta gravemente ustionata da una caraffa di tè bollente che le è caduta addosso. Il dramma è successo a Fiorenzuola (Piacenza) oggi pomeriggio.

Cosa è successo

La piccola era in casa con i genitori quando all'improvviso le è caduta addosso in modo accidentale una caraffa di tè bollente che le ha causato ustioni su gran parte del corpicino. La bimba di appena 9 mesi è stata trasportata in eliambulanza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Parma. Per chiarire la dinamica esatta stanno indagando i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 23:04

