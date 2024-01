Giulia Tramontano, il video con Alessandro Impagnatiello alla festa di “baby shower”: «Lui già le somministrava veleno per ucciderla»

Alessandro Impagnatiello è accusato di avere ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta di 7 mesi con 37 coltellate: il giorno dopo la prima udienza al processo a suo carico in cui ha pianto e portato le sue scuse, la sorella di Giulia, Chiara, torna a rivolgersi direttamente e duramente a lui con una storia su Instagram. E spunta il particolare del video del "baby shower" per il piccolo Thiago, il bimbo mai nato, in cui c'era anche lo stesso omicida.