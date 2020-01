Si sveglia e grida: neonata di 14 mesi salva la famiglia dal rogo nella baita

Giovedì 2 Gennaio 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN TOMASO AGORDINO (BELLUNO) - Si è svegliata piangendo e, così, a soli 14 mesi, ha di fattodal fuoco, con le sue urla. Una storia a lieto fine, la storia di Capodanno, quella che si è verificata ieri mattina a. Una famiglia di(Venezia) si è ritrovata con un incendio in casa, mentre dormiva nellaseconda abitazione. Stavano trascorrendo le festività, a Sot Colarù, in zona Avoscan, ma il Capodanno poteva finire in tragedia: la casa ha rischiato di essere divorata da un incendio devastante. Il bilancio è invece meno grave, anche se l’intera famiglia (mamma papà e bimba) è finita all’ospedale a Belluno, a causa dell’esposizione alle esalazioni prodotte dall’incendio. «Sono stati accompagnati in via precauzionale per accertamenti sanitari», spiegano i vigli del fuoco. Tutti stanno bene quindi, ma per sicurezza la piccola è stata portata ieri pomeriggio per un nuovo controllo, in ospedale. La prognosi è di un giorno per i genitori e 3 giorni per la piccola. Insomma sembra che il pericolo sia passato e l’incendio si sia risolto con un divano e qualche tappeto andati in fumo.Erano le 6 di ieri mattina quando è scattato l’allarme con la chiamata al 115. «La nostra piccola di 14 mesi si è svegliata urlando - racconta il papà 50enne, M.C. di Pianiga -. La casa si sviluppa su tre piani, noi dormivamo al secondo. Siamo scesi di corsa al primo piano e abbiamo visto il fuoco. Mia moglie e la bimba sono uscite in terrazza, al sicuro, ed io ho cercato di spegnere l’incendio». «C’era il divano in fiamme - racconta il 50enne veneziano - e il fumo aveva saturato la stanza: non si riusciva a vedere a mezzo metro dal naso. Ho un estintore in casa, l’ho puntato sul fuoco e poi ho proseguito cercando di spegnere l’incendio a secchiate d’acqua. Alla fine ci sono riuscito: avrò buttato una decina di secchi d’acqua, ma alla fine il fuoco si è spento. Tutto sommato ci è andata bene: se la bimba non si fosse svegliata non so cosa sarebbe potuto accadere».Immediato l’intervento dei vigili del fuoco arrivasti sul posto dal distaccamento di Agordo. Le fiamme di fatto erano già spente: i pompieri hanno quindi bonificato l’area, messo in sicurezza la zona e controllato con la termocamera tutto il piano e la struttura dove si era sviluppato l’incendio. Sul posto anche i sanitari che hanno portato la famiglia all’ospedale. Dai primi accertamenti sembra si sia trattato di un fuoco nato accidentalmente forse a causa di duna candela che era al primo piano, vicino al divano. Ma solo gli ulteriori accertamenti potranno chiarire la dinamica: c’è comunque la certezza è che non si è trattato di un origine dolosa. L’abitazione è agibile e non sembra aver riportato danni strutturali. Da quantificare invece gli altri danni, quelli al mobilio che è andato in fumo.In tanti ieri mattina in frazione Sot Colarù hanno temuto i peggio alla vista delle camionette dei pompieri che sfrecciavano verso l’abitazione a sirene spiegate. Una volta compreso che non c’erano state conseguenze per la famiglia di turisti, ieri pomeriggio gli abitanti sono andati a porgere la loro solidarietà ai veneziani. Tutte le finestre della casa erano aperte per arieggiare e liberarsi dal fumo, tappeti all’esterno e il divano completamente bruciato sul patio di fronte alla casa. Si trattava di un sofà in legno: è rimasto solo lo “scheletro”. Informato dell’accaduto anche il sindaco di San Tomaso, Moreno De Val.