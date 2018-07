A 20 mesi fa il bagno nella piscinetta, mamma si distrae: bimba grave all'ospedale

SALZANO - Unaè ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo aver rischiato di annegare sabato mattina in una piscinetta altaLa piccola, residente a(Venezia) stava facendo il bagno in giardino con il fratellino di 4 anni.si è allontanata per qualche minuto per sbrigare delle incombenze in cucina e quando è tornata ha visto la figliasotto l'acqua, con salvagente addosso.La donna ha tirato fuori la piccola dalla piscina cercando di praticare la respirazione bocca a bocca. Ha immediatamente chiamato i soccorsi. La bimba è stata intubata, stabilizzata e portata all'ospedale di Padova in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri di Noale che stanno eseguendo i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.