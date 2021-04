Bianco e azzurro o bianco e rosa? Il colore del camper è la nuova illusione ottica che fa impazzire il web

Sono ormai passati sei anni dal rompicapo del colore del vestito (bianco e oro o nero e blu?) che aveva fatto impazzire il web. Da allora, tante sfide basate sull'illusione ottica si sono succedute, diventando più o meno virali sui social: l'ultima arriva direttamente da TikTok, l'app cinese più utilizzata dai giovanissimi.

A proporla è Spencer Porter, un uomo australiano che vive a Melbourne e che ha mostrato un video del camper degli anni '70 che ha acquistato e messo a nuovo per un viaggio con la famiglia nello stato di Victoria. Il giovane, 21 anni e già padre di due figli, ha utilizzato l'account di TikTok per mostrare le varie fasi della riparazione e della messa a nuovo degli interni del camper. Poi, ad un certo punto, si è accesa una discussione tra Spencer e la sua fidanzata: i due non vedevano il colore del camper allo stesso modo.

Per Spencer il camper è infatti bianco e azzurro, ma per la sua fidanzata è bianco e rosa. Il post social ha scatenato un vero e proprio furore ed il caso è approdato anche sul portale News.co.au. Nel video pubblicato su TikTok, Spencer Porter ha offerto mille dollari alla prima persona che avrebbe indovinato il vero colore del camper. Si tratta probabilmente di uno scherzo, anche perché nessuno potrebbe essere davvero in grado di indovinare. Il precedente proprietario del camper, infatti, interpellato direttamente dal ragazzo ha spiegato: «Il camper, a seconda della luce, sembra bianco e azzurro, ma in realtà si tratta di una tonalità molto chiara del verde acqua».

