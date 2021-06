Beve tequila e si sente male davanti alle amiche: ragazzino di 15 anni finisce in ospedale

Uno studente fiorentino di 15 anni ha accusato un malore in strada dovuto all'assunzione di alcolici, nel pomeriggio di lunedì scorso. Il minorenne, che in quel momento si trovava assieme a due amiche, stava passeggiando nel centro storico di Firenze quando all'angolo tra via Niccolini e la via che costeggia il Duomo le gambe hanno cominciato a traballare e si è accasciato.

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, le amiche dello studente hanno quindi chiamato il 118: i sanitari, accorsi sul posto, lo hanno portato poi in ospedale per le cure. Per fortuna dopo un paio di ore il giovane si è ripreso e non ha avuto alcun bisogno di restare all'ospedale di Santa Maria Nuova. Ma a quel punto i medici hanno avvertito la famiglia del ragazzo e la polizia, che si è presentata sul posto. In quel momento lo studente minorenne era cosciente e non aveva alcun postumo da alcool.

Agli agenti delle volanti, che lo hanno sentito, il 15enne ha raccontato di essere uscito da casa poco le 14 per andare a fare delle compere. Durante le sue commissioni avrebbe poi comprato una bottiglia di tequila in un market e di averla poi iniziata a bere. Il minorenne - sempre secondo il suo racconto - si sarebbe poi visto con delle ragazze e in piazza Gavinana avrebbe preso con loro un mezzo pubblico. Da quel momento in poi il giovane, per sua stessa ammissione, non si ricorda più nulla.

Gli agenti delle volanti hanno anche sentito le due amiche che erano in compagnia dello studente fiorentino di 15 anni, confermando tutta la parte che ha visto assieme le minorenni assieme al loro amico. Adesso la polizia amministrativa sta risalendo a chi ha venduto la bottiglia di tequila al minorenne. Una volta che sarà identificato l'arresto fino a un anno. Per la vendita ai minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, è prevista una sanzione pecuniaria che va dai 250 ai mille euro. Oltre a una serie di giorni di chiusura per l'attività dell'esercente. Nei giorni scorsi il questore Filippo Santarelli aveva disposto la chiusura per sette giorni di un bar in via Pellicceria, sempre in pieno centro storico, dove la sera del 15 maggio scorso sarebbero stati serviti alcolici a una 13enne, trovata poi in strada priva di coscienza per un'intossicazione alcolica.

