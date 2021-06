Open day a Bologna, migliaia in fila per il vaccino: «Accampati da ieri sera». E scoppia il caos

Caos a Bologna all’hub vaccinale della Fiera, dove era in programma un open day per ricevere una dose di vaccino anti Covid di Johnson&Johnson. Le dosi disponibili erano solo 1.200, ma erano circa tremila le persone che si sono accampate e messe in fila: il risultato, scrive il Corriere della Sera è stato che con la gente ammassata qualcuno si è sentito male ed è scoppiata la tensione, anche per colpa di qualcuno che ha provato a saltare la fila o a passare avanti ad altri.

Secondo quanto racconta invece Repubblica, c’erano tanti ragazzi in fila, anche giovanissimi e presenti già dalla sera prima: una coda lunga centinaia di metri, fino a via Stalingrado. L’open day prevedeva vaccini senza prenotazione a chiunque avesse una tessera sanitaria, fino a esaurimento scorte: ma essendoci disponibili solo 1.200 dosi, con tremila persone in fila inevitabilmente sono centinaia quelle che sono costrette a tornare a casa a bocca asciutta.

All’hub di Bologna Fiere “open day”vaccinale. Tante persone, in particolare giovani, di buon’ora accorsi in fila.

La vaccinazione riguarda solamente il vaccino Johnson and Johnson ed è rivolto dai 18 anni in su e si terrà dalle 8 alle 19. E' aperto a tutti purché non prenotati. pic.twitter.com/nEf69FU2uT — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) June 2, 2021

L'Ausl raddoppia le dosi

Il massiccio afflusso di persone ha spinto l'Ausl di Bologna a aggiungere altre 1.200 dosi del preparato della casa farmaceutica, in modo da ampliare la platea che si è ingrossata di ora in ora con migliaia di persone in coda, soprattutto giovani. Intorno alla mezzanotte erano già una quarantina le persone giunte in fiera: i primi ad arrivare, a quanto si è appreso, hanno scritto il loro nome su un foglio creando una lista per rendere la fila la più ordinata possibile. Cosa che, con il passare dei minuti e l'afflusso sempre più consistente di centinaia di 'vaccinandi' non ha evitato il sorgere di alcune tensioni tra le persone in coda - divenuta lunghissima e giunta fino a via Stalingrado a centinaia di metri dall'ingresso della Fiera con oltre 2.000 candidati incolonnati e in crescita alle prime luci dell'alba - e con il personale dell'Ausl.

Poco dopo le 8 - ora fissata per l'apertura dell'hub vaccinale - l'arrivo di alcuni agenti delle forze dell'ordine a controllare l'andamento della giornata. Che ha spinto l'Ausl bolognese a 'rimpinguare' le dosi da somministrare. «Per far fronte alla lunga fila che si è venuta a creare fin dalle prime ore del mattino - spiega una nota - l'Azienda Usl di Bologna mette a disposizione ulteriori 1.200 dosi di vaccino Johnson & Johnson per un totale di 2.400 dosi. Si raccomanda di rispettare l'ordine della fila in base all'orario di arrivo e si prega di evitare ogni assembramento una volta conclusa l'assegnazione degli accessi per i primi 2400 arrivati. Finita la disponibilità si raccomanda di non presentarsi in corso di giornata per evitare inutili attese e assembramenti. L'azienda Usl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini».

