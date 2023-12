Beppe Grillo dimesso dall'ospedale di Cecina. Il nipote e avvocato: «Sta bene, è a casa»

«Mio zio Beppe sta bene, è a casa da ieri. L'ho sentito». Lo ha detto l'avvocato Enrico Grillo, in una pausa del processo a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo che vede coinvolto, tra gli altri, il figlio del fondatore di M5s, Ciro. Beppe Grillo era ricoverato da domenica all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.

Oggi il legale, nipote di Beppe, ha, invece, svelato che è stato dimesso: «sta bene, è a casa da ieri sera», ha ribadito rispondendo anche alla domanda di un altro avvocato. Oggi sembrava che Beppe Grillo dovesse rimanere in ospedale fino a venerdì.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 17:22

