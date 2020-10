Bari, il sindaco Decaro ai giovani: «Mettete la mascherina. Ve lo chiede chi deve usare quella dell'ossigeno»

Una foto d'impatto, forte, che racconta la storia di un ricovero e di una mascherina. Quella dell'ossigeno. Antonio Decaro, sindaco di Bari, usa ancora una volta i social per parlare ai ragazzi, ai giovani protagonisti della movida nel capoluogo pugliese: «Mettete la mascherina. Non ve lo sto dicendo io, ve lo chiede chi è stato contagiato e ora per sopravvivere la mascherina la deve tenere 24 ore su 24. Quella dell'ossigeno però». Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, allegando al post due immagini: quella di un giovane ricoverato in ospedale per Covid e quella di un assembramento di ragazzi, molti dei quali privi di mascherina e senza rispettare il distanziamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 14:34

