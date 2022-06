Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nei boschi del bellunese: è già tra le braccia dei genitori

Le ore d'ansia e la nottata di ricerche si sono risolte in un abbraccio a mamma e papà: è stato ritrovato il bambino di 9 anni di Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. Il piccolo è stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Sta bene ed è già fra le braccia dei genitori.

La scomparsa

Una gita tra i boschi insieme al padre in un pomeriggio di giugno, una sosta per leggere un cartello informativo proprio prima che la vegetazione si infittisse, poi la scomparsa. È da ieri che una trentina di vigili del fuoco, decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, hanno partecipato alle ricerche del bambino veneziano di 9 anni sparito sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. Le ricerche sono proseguite tutta la notte per poi riprendere alle 6 di stamattina.

Il padre ha spiegato di essersi fermato a leggere un cartello informativo, ma una volta girate le spalle il bambino non c'era più. Ha provato a cercarlo per un pò e alla fine ha dato l'allarme. Finchè non ha fatto buio, la zona è stata sorvolata anche da un elicottero del Suem, senza risultato. I vigili del fuoco hanno impiegato per le perlustrazioni alcuni droni con termo-camera in grado di rilevare dall'alto, grazie alla differente scala cromatica rispetto alla vegetazione, il calore trasmesso dal corpo umano.

Alle perlustrazioni ha partecipato per tutta la notte il padre del ragazzino, raggiunto successivamente dalla madre col suo nuovo compagno. Padre e figlio erano in vacanza da qualche giorno a Sant'Anna.

