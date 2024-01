Bambina di 8 anni ustionata a scuola: dal termosifone un getto d'acqua bollente durante la lezione

di Redazione web

Una bambina di 8 anni è rimasta ustionata dall'acqua calda fuoriuscita dalla valvola del termosifone mentre si trovava in classe, in una scuola elementare di Vittoria, nel Ragusano. La piccola ha riportato ustioni di secondo grado di media entità su circa il 15% del corpo.

Bambina ustionata a scuola

La piccola vittima ha riportato ferite dolorose alle gambe, alle cosce e ai glutei a seguito dell'incidente. Dopo essere stata soccorsa inizialmente presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria, è stata trasferita d'urgenza presso il centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, che è diretto dal dottor Rosario Ranno, un esperto nel trattamento di casi simili. Attualmente, la bambina è ricoverata in terapia intensiva, ma fortunatamente i medici ritengono che non sia in pericolo di vita.

L'incidente, avvenuto ieri, ha scatenato un'indagine da parte dei Carabinieri sotto la supervisione della Procura di Ragusa, al fine di determinare le circostanze precise dell'evento. Le autorità stanno cercando di chiarire se ci fossero problemi di manutenzione o altre cause alla base dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 12:46

